🍺 Продажи детям имитирующей алкоголь продукции могут ограничить
В Госдуме обсуждают введение ограничений на продажу детям продукции, имитирующей алкоголь, написал спикер ГД Вячеслав Володин.
«Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — говорится в сообщении.
По его словам, продажи таких напитков растут, причем покупают их не только взрослые люди. Около 6% детей 10-13 лет покупают безалкогольное пиво и вино. А среди 16-17-летних подростков таких уже около 21%.
Врачи считают, что употребление такой продукции приводит к формированию пристрастия к специфическому вкусу алкоголя и нездорового интереса к нему, который может перерасти во вредную привычку, добавил Володин.
Он уверен, что это плохо влияет на психику несовершеннолетних и несет опасность для их здоровья.
А детское шампанское (чем бы оно ни было) тоже сюда?