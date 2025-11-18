🍺 Продажи детям имитирующей алкоголь продукции могут ограничить

Несовершеннолетние покупают безалкогольное пиво и вино, что формирует пристрастие к специфическому вкусу алкоголя, считает спикер Госдумы.

В Госдуме обсуждают введение ограничений на продажу детям продукции, имитирующей алкоголь, написал спикер ГД Вячеслав Володин.

«Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — говорится в сообщении.

По его словам, продажи таких напитков растут, причем покупают их не только взрослые люди. Около 6% детей 10-13 лет покупают безалкогольное пиво и вино. А среди 16-17-летних подростков таких уже около 21%.

Врачи считают, что употребление такой продукции приводит к формированию пристрастия к специфическому вкусу алкоголя и нездорового интереса к нему, который может перерасти во вредную привычку, добавил Володин.

Он уверен, что это плохо влияет на психику несовершеннолетних и несет опасность для их здоровья.