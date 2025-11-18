📅 В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель – производственный календарь
Все рабочие недели следующего года будут обычными пятидневными.
В 2026 году не планируется шестидневных рабочих недель, следует из производственного календаря.
В 2025 году была одна шестидневка – в конце октября-начале ноября.
А в 2024 году длинных рабочих недель было аж три – в апреле, ноябре и декабре, уточняют РИА Новости.
