С 1 января 2026 вырастут зарплаты у 5 млн человек

Из-за роста МРОТ зарплаты уже увеличились у 4,2 млн человек.

Примерно у 5 млн россиян в 2026 году вырастут зарплаты за счет увеличения МРОТ.

Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

«Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 млн работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у 5 млн работников», — сказал Черногаев в ходе встречи с Президентом РФ.

Он добавил, что также вырастут доходы у 4 млн человек, которые выполняют функции наставников в сфере труда. Эти изменения были внесены в ТК в 2025 году – теперь за наставничество установлены дополнительные выплаты.