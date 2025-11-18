Дееспособность продавцов квартир старше 60 лет предлагают проверять
Сенатор Айрат Гибатдинов предлагает установить обязательное подтверждение дееспособности при заключении сделок по продаже квартир продавцами 60 лет и старше.
Обращение он направил Министру юстиции Константину Чуйченко
«Прошу Вас изложить позицию министерства <...> относительно целесообразности закрепления требования, обязывающего при совершении нотариально удостоверяемой сделки купли-продажи недвижимости, в которой одной из сторон (собственником жилого помещения) выступает лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет) или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность», — написал Гибатдинов.
Сейчас документы, подтверждающие дееспособность, при сделках с недвижимостью не обязательны, но покупатель может их запрашивать.
В последнее время выросло количество владельцев, оспаривающих сделки по купле-продаже квартир.
По данным Российской гильдии риелторов, в 2024-2025 годах число судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость после продажи, выросло на 15-20%, указал сенатор. И, как правило, недвижимость суды возвращают бывшим владельцам, а сделки признаются недействительными по различным основаниям.
Часто участниками таких мнимых сделок выступают пожилые граждане, которые в некоторых случаях требуют признать сделку недействительной в целях получения денежной выгоды, добавил сенатор.
Да вообще надо запретить владеть недвижимостью после 60 лет... Наступило 60 лет - или дари наследникам или продавай
не надо принимать незаконные судебные решения