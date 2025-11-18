🚗 На УСН с НДС лучше продавать свое авто по рыночной цене — и взаимозависимому лицу, и постороннему

Если продают машину не сотруднику и не аффилированному лицу, цена может быть любой. Но если она будут слишком низкой, у налоговой возникнут подозрения.

Компания на УСН в 2017 году взяла машину в лизинг, в 2018 году выкупная стоимость составила 1 000 рублей.

Теперь руководитель хочет подарить или продать авто сотруднику (жене), но при этом нужно платить налог.

При УСН с НДС платится налог по УСН и НДС. И неважно, что продается: автомобиль или просто товар, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При продаже автомобиля взаимозависимому лицу нужно использовать рыночную цену.

Если авто подарят, у одаряемого будет НДФЛ с рыночной стоимости подарка. Налога по УСН у компании не будет, но будет НДС с безвозмездной реализации, рассчитанный от рыночной стоимости такого автомобиля (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

А если автомобиль продают не сотруднику и не аффилированному лицу, то цена может быть любой. Но если его продать за 1 000 руб., у налоговиков возникнут вопросы и подозрение в том, что оплату получили наличными и скрыли выручку.