🚗 На УСН с НДС лучше продавать свое авто по рыночной цене — и взаимозависимому лицу, и постороннему
Компания на УСН в 2017 году взяла машину в лизинг, в 2018 году выкупная стоимость составила 1 000 рублей.
Теперь руководитель хочет подарить или продать авто сотруднику (жене), но при этом нужно платить налог.
При УСН с НДС платится налог по УСН и НДС. И неважно, что продается: автомобиль или просто товар, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
При продаже автомобиля взаимозависимому лицу нужно использовать рыночную цену.
Если авто подарят, у одаряемого будет НДФЛ с рыночной стоимости подарка. Налога по УСН у компании не будет, но будет НДС с безвозмездной реализации, рассчитанный от рыночной стоимости такого автомобиля (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).
А если автомобиль продают не сотруднику и не аффилированному лицу, то цена может быть любой. Но если его продать за 1 000 руб., у налоговиков возникнут вопросы и подозрение в том, что оплату получили наличными и скрыли выручку.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию