Минфин: дата признания расходов не связана с датой получения документов

Расходы признают в том периоде, когда они возникли. Дата получения подтверждающих документов не имеет значения.

В письме от 23.07.2025 № 03-03-06/1/71628 Минфин разъяснил, как определять дату признания расходов в целях налога на прибыль.

Это регулирует ст. 272 НК, напомнило ведомство.

При этом дата признания расходов не связана с датой получения документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Таким образом, расходы относятся к тому периоду, когда они возникли, независимо от того, когда получили подтверждающие документы, уточнил Минфин.

