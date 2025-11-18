✅ Использовать для входа на сайты иностранную почту не запрещено

Владельцем сервиса авторизации на российском сайте не должен быть иностранец.

Использовать иностранные номера телефонов и электронную почту для авторизации на российских сайтах не запрещается, пояснил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Такого требования в законе нет, и использование иностранного номера телефона или электронной почты для авторизации пользователя не будет нарушением, уточнил он.

Но к самому сервису авторизации, используемому на российском сайте, есть требование: его владельцем не должен быть иностранец.

«Что вообще такое "российский сервис авторизации"? Полная формулировка, использующаяся в законе, звучит так: "Информационная система, обеспечивающая авторизацию [...] и соответствующая требованиям о защите информации [...], владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо". [...] Ключевое требование одно — чтобы ее владелец не был иностранцем», — разъяснил Горелкин.

Он добавил, что многие сайты и приложения приняли необходимые меры, чтобы переориентировать пользователей на российские сервисы. Тем, кто это еще не сделал, депутат рекомендует начать заниматься этим «прямо сейчас».

«Сделайте рассылку, объясните посетителям вашего ресурса, что правила изменились, дайте им выбор между двумя-тремя другими способами входа», — добавил Горелкин.

Так он прокомментировал способ авторизации через функцию «Войти с аккаунтом Google».