😲 Владельцев сайтов могут обязать платить штраф до 700 тысяч рублей за неправильную авторизацию пользователей

Власти хотят оставить только три способа авторизации на российских сайтах: по телефону, через ЕСИА или биометрию, и через другие отечественные сервисы. За другие варианты владельцев ресурсов планируют штрафовать.

14 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому владельцы сайтов должны проводить авторизацию своих пользователей одним из следующих способов:

по номеру мобильного телефона;

с применением единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или единой биометрической системы (ЕБС);

с использованием сервиса авторизации, которым владеет российская компания или человек, не имеющий другого гражданства, кроме РФ.

За нарушение этих требований, будет штраф. Наказание для физлиц составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., а для компаний — от 500 до 700 тыс.

Если на сайте применяются рекомендательные технологии — то есть собираются и систематизируются данные, которые относятся к предпочтениям пользователей — за нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ будет штраф. Для физлиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., а для компаний — от 500 до 700 тыс.

Наказание грозит за:

применение рекомендательных технологий, которые нарушают интересы пользователей или законодательство РФ;

предоставление информации с применением рекомендательных технологий без информирования пользователей;

отказ размещать на информационном ресурсе документ с правилами применения рекомендательных технологий, адрес электронной почты для направления владельцу юридически значимых сообщений, фамилии и инициалов (для физлица) или наименования (для юрлица) владельца такого информационного ресурса.

За повторное нарушение будет штраф от 20 по 40 тыс. рублей для физлиц, от 60 до 100 тыс. — для должностных лиц, от 1 до 1,4 млн — для компаний.

«Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон», — написал в своем телеграм-канале первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Кроме того, если владелец сайта, на котором применяют рекомендательные технологии, откажется выполнить требования Роскомнадзора, будет штраф для физлиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тыс., для организаций — от 1 до 1,4 млн.

При повторном нарушении размер наказания вырастет до 40-80 тыс. рублей для физлиц, 120-200 тыс. — для должностных лиц, 1,4-2,8 млн — для компаний.