Налог на имущество организаций

ФНС: налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости не зависит от ее учета как основного средства

Нужно ли платить налог на недвижимость организаций, зависит от регистрации права собственности в ЕГРН.

Компания на УСН подписала концессионное соглашение в сфере теплоснабжения. Возник вопрос, должна ли она платить налог на имущество, которое ей передадут по КС: ведь оно будет числиться на забалансе, и по нему будет обособленный учет.

Налогообложение недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости не зависит от учета имущества как основного средства, а зависит от регистрации права собственности на такое имущество в ЕГРН, ответили налоговики.

