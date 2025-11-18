Сальдо ЕНС актуализируют только после проверки уточненной декларации

Если после проверки образуется положительное сальдо ЕНС, можно будет вернуть переплату.

Налогоплательщику начислили налог к уплате, но решение налоговой было обжаловано, и подана уточненка. Пока ее рассматривают, на сумму налога начисляются пени. Вернут ли излишне уплаченную сумму на ЕНС и пересчитают ли пени, спрашивает налогоплательщик в чате ФНС.

«Сальдо ЕНС будет актуализировано после окончания проверки уточненной декларации», — ответили налоговики.

В случае образования положительного сальдо ЕНС можно направить заявление на возврат суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо (КНД 1112542).

Заявление о распоряжении путем возврата можно отправить в налоговую через личный кабинет, по ТКС либо на бумаге.

