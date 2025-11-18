Компенсацию за утрату жилья предложили распространить на тех, кто купил у якобы невменяемых продавцов

Сейчас продавцы возвращают себе жилье, ссылаясь на то, что действовали под влиянием мошенников или находились в невменяемом состоянии. Депутат хочет, чтобы покупателям в таком случае возвращали деньги за сделку. Сейчас они остаются ни с чем.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о планах расширить основания для компенсации добросовестным покупателям за утрату ими жилья. Сейчас выплаты не распространяются на тех, кто продал квартиру, якобы находясь в невменяемом состоянии или под влиянием мошенников.

«Думаю, в этой части норму нужно расширять. Как только суды поймут, что наказывают не просто граждан и подставляют бюджетные деньги, они изменят свою позицию», — сказала Разворотнева.

Также она добавила, что сейчас владельцы продают квартиры, а потом через суд добиваются их возврата под предлогом того, что они находились в невменяемом состоянии. В результате покупатель остается и без денег, и без квартиры.

Разворотнева считает, что решения судов не совсем понятны, ведь при возврате товара покупатель должен получить деньги обратно. Депутат готовит запрос в Верховный суд, чтобы разъяснить этот момент.