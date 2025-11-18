В Калининградской области с 1 января 2026 года введут АУСН

Заксобрание Калининградской области рассмотрит законопроект о запуске автоУСН в регионе.

Власти Калининградской области с 1 января 2026 года хотят ввести в регионе АУСН, сообщается на сайте областного правительства.

«Соответствующий законопроект, предложенный правительством, 17 ноября обсудили депутаты постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам в Законодательном собрании Калининградской области», — говорится в сообщении.

Законопроект разработан в соответствии с законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ и направлен на улучшение условий ведения бизнеса для малых предприятий и ИП.

Практика применения АУСН в других регионах показала небольшой интерес к этому специальному налоговому режиму – всего 0,4% в сравнении с УСН, уточнили представители региональной власти.

«При этом мы видим интерес со стороны предпринимателей в нашем регионе, получили большое количество обращений с просьбами ввести новый спецрежим на территории Калининградской области», – сообщил министр финансов региона Виктор Порембский.

Если законопроект одобрят, новый налоговый режим начнет действовать с 1 января 2026 года.