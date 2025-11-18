👀 С 2026 года в НК РФ установят, что считать имуществом

Налоговый кодекс до сих пор не раскрывал понятие «имущество».

Согласно законопроекту № 1026190-8 о налоговой реформе-2026, в п. 2 ст. 11 НК появится новый абзац 33 с определением имущества для налоговых целей.

Согласно ему, имущество — это виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом, за исключением имущественных прав.

При этом для целей НК признаются имуществом:

безналичные денежные средства;

бездокументарные ценные бумаги;

цифровая валюта (в том числе используемая в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам в рамках экспериментального правового режима, установленного ст. 11 закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ).

Отдельно оговорено, что для целей предусмотренных НК ареста и запрета на отчуждение (передачу в залог) под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу по ГК.