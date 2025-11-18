Мигрантов будут штрафовать за отказ от медосмотра

Отказ или уклонение иностранца от обязанности пройти медосвидетельствование выделят в отдельное административное правонарушение.

Правительство поддержало законопроект о введении ответственности для иностранцев за уклонение или отказ от обязанности пройти медицинское освидетельствование.

Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, сообщают «РИА Новости».

Предлагается выделить в отдельный состав административных правонарушений отказ или уклонение иностранца или лица без гражданства от исполнения обязанности пройти медосвидетельствование и установить за это повышенные меры ответственности по сравнению с предусмотренными ст. 18.11 КоАП за нарушение иммиграционных правил.

Также установят административную ответственность за нарушение установленного порядка проведения медосмотра иностранцев или лиц без гражданства.