Переплату на ЕНС будет может получить по наследству

Сейчас у наследников нет доступа к положительному сальдо ЕНС умершего человека. Власти это изменят и дадут нотариусам право запрашивать у ФНС информацию о состоянии единого налогового счета.

Правкомиссия одобрила законопроект, который позволит наследовать остаток средств на едином налоговом счете (ЕНС).

Положительное сальдо ЕНС позволяет избежать пеней и недоимки, а также погашать налоговые обязательства в будущем, поэтому не все снимают переплату со счета. Сейчас в случае смерти человека наследники не смогут получить доступ к средствам на ЕНС, но это собираются изменить.

По запросу нотариуса налоговики будут предоставлять информацию о размере переплат на ЕНС, пишут «Ведомости».

Если законопроект примут, он вступит в силу через 270 дней после официальной публикации. Такой срок нужен, чтобы наладить межведомственный обмен информацией ФНС и Федеральной нотариальной палаты.