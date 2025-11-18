Переплату на ЕНС будет может получить по наследству
Правкомиссия одобрила законопроект, который позволит наследовать остаток средств на едином налоговом счете (ЕНС).
Положительное сальдо ЕНС позволяет избежать пеней и недоимки, а также погашать налоговые обязательства в будущем, поэтому не все снимают переплату со счета. Сейчас в случае смерти человека наследники не смогут получить доступ к средствам на ЕНС, но это собираются изменить.
По запросу нотариуса налоговики будут предоставлять информацию о размере переплат на ЕНС, пишут «Ведомости».
Если законопроект примут, он вступит в силу через 270 дней после официальной публикации. Такой срок нужен, чтобы наладить межведомственный обмен информацией ФНС и Федеральной нотариальной палаты.
