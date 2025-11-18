Когда можно принять к вычету НДС по услугам перевозки вахтовиков

НДС можно принять к вычету, если есть бланки строгой отчетности с выделенным НДС.

Компания возмещает работникам расходы на проезд на работу в другую местность и обратно, а также компенсирует расходы на проезд работающим вахтовым методом — до места вахты и обратно. Можно ли делать налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК, на основании проездных документов при возмещении (компенсации) расходов на проезд, спросили Минфин.

В письме от 05.09.2025 № 03-07-11/86955 ведомство напомнило, что вычет НДС проводится на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, либо иных документов (п. 1 ст. 172 НК).

НДС по расходам на проезд к месту служебной командировки и обратно принимается к вычету при расчете НДС.

При этом для определения суммы НДС к вычету нужно зарегистрировать в книге покупок заполненные в установленном порядке БСО или их копии с выделенной отдельной строкой суммой НДС, выданные работнику и включенные им в отчет. Это предусмотрено в п. 18 правил ведения книги покупок, утвержденных постановлением Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137.

Таким образом, при перевозке вахтовиков за счет компании в соответствии с коллективным договором НДС принимают к вычету на основании бланков строгой отчетности с выделенным НДС в доле, соответствующей расходам, принятым к учету, уточнил Минфин.

