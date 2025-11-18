🌎 К офшорам приравняли страны и территории, где ставка налога на прибыль 15% и ниже

С 2026 года в НК РФ внесут поправки, расширяющие понятие контролируемых сделок.

Страны и территории, где ставка налога на прибыль равна 15% и ниже, фактически приравняют к офшорам.

Это следует из поправок в законопроект об изменениях в НК с 2026 года в рамках налоговой реформы.

Изменения внесут в подп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК, посвященной контролируемым сделкам. Его дополнят словами — «, и (или) государство или территория, в соответствии с законодательством которого для прибыли (доходов) организаций установлена ставка налога на прибыль организаций, равная 15 процентам или ниже 15 процентов».

Сейчас контролируемыми признают сделки, одной из сторон которых является физлицо, компания, иностранная структура без образования юрлица, если их место жительства, регистрации либо налогового резидентства — государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. То есть офшорные зоны.

Теперь таковыми признают и страны или территории, где ставка налога на прибыль 15% и ниже.