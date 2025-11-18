🌊 Из Сочи можно полететь в Аланью уже в декабре 2025 года
С 12 декабря 2025 года компания «ИрАэро» запустит прямые авиарейсы по маршруту Сочи — Аланья.
Полеты будут проходить каждую пятницу до конца зимнего расписания. Время в пути на лайнерах SSJ 100 составит два часа. Об этом сказано на сайте «Кубанские новости».
Вылеты из Сочи в вечернее время (20:30), а прибытие в Аланью в 22:30. Обратный рейс будет в 23:30 с прибытием в 01:30.
В одну сторону билет без багажа будет стоить от 7 670 рублей, с багажом до 20 кг — 10 630 рублей.
