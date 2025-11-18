ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Обучение для бухгалтеров

👍 Курс «Бухгалтер на ОСНО» стал интерактивным!

В ноябре 2025 года «Клерк» полностью перезапустил курс «Главный бухгалтер на ОСНО» и заменил старые письменные задания интерактивными. Теперь студенты решают задачи прямо на сайте.

Мы в «Клерке» давно обещали, что обучение бухгалтеров перестанет быть скучным. И вот — держите. Команда ИИ-инженеров прокачала курс «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» и загрузила в него то, чего не хватало — интерактив.

Раньше студенты заполняли документы вручную, прикрепляли файлы, ждали проверки методистов… бюрократия. В новом формате обучающиеся решают задания прямо на сайте — в тренажерах, которые имитируют настоящие рабочие ситуации. 

Каждый тренажер заточен под конкретную тему. Где-то нужно вручную вбить проводки, где-то разнести ответы по колонкам, а есть и полноценные табели с отчетами.

Система проверяет мгновенно и подсказывает, где ошиблись. Сделали два режима — «Обучение» — бесконечное количество ошибок и проверок и «Экзамен» — на время. 

Вы можете прямо сейчас проверить свои навыки:

Задание

📋 Исходные данные для заполнения РСВ

  • Организация: ООО «Алмаз» (субъект МСП, применяет пониженные тарифы)
  • ИНН: 2310178870 | КПП: 230801001
  • Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Дзержинского, д. 40, помещ. 22
  • Телефон: (8861)2338487
  • ОКТМО: 03701000001 (г. Краснодар) | Код ИФНС: 2308
  • Период: 1 квартал 2025 (код 21)
  • Работники (2 человека):
    • Изумрудов Александр Никанорович (директор)
      • Дата рождения: 14.05.1970, гражданин РФ, пол: мужской (1)
      • Паспорт: 40 02 259861 (код вида 21)
      • СНИЛС: 047-193-862 72, ИНН: 440225954892
      • Доход: 90 000 руб/мес (в т.ч. НР: 33 660, МС: 56 340)
    • Котов Аркадий Петрович
      • Дата рождения: 14.03.1984, гражданин РФ, пол: мужской (1)
      • Паспорт: 12 34 256897 (код вида 21)
      • СНИЛС: 133-789-074 89
      • Доход: 60 000 руб/мес (в т.ч. НР: 33 660, МС: 26 340)
  • МРОТ 2025: 22 440 руб
  • Тарифы МСП:
    • 30% (тариф 01) — на выплаты в пределах МРОТ × 1,5 = 33 660 руб/мес на работника
    • 15% (тариф 20) — на выплаты сверх МРОТ × 1,5
  • Расчет взносов за квартал:
    • Тариф 01: 201 960 × 30% = 60 588 руб (по 20 196 в месяц)
    • Тариф 20: 248 040 × 15% = 37 206 руб (по 12 402 в месяц)
    • ИТОГО: 97 794 руб (по 32 598 в месяц)
  • 📊 Система оценивания:
    • Зеленый — правильно заполнено или правильно оставлено пустым
    • Красный — неправильно заполнено или заполнено там, где должно быть пусто
    • 🎯 Баллы начисляются только за правильно заполненные поля
    • ⚠️ Штраф — если заполнили поле, которое должно быть пустым
    • 📈 Максимум = количество полей, которые нужно заполнить (~60 полей)
Форма по КНД 1151111

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Приложение № 1 к Порядку заполнения расчета по страховым взносам

Номер корректировки
Расчетный (отчетный) период (код)
Календарный год
Представляется в налоговый орган (код)
По месту нахождения (учета) (код)
Наименование организации
Код по ОКТМО
Номер контактного телефона
Достоверность и полноту сведений подтверждаю
Фамилия
Имя
Отчество
Страница 001

Раздел 1. Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов

001 Тип плательщика (код)
Код по ОКТМО
010 Код по ОКТМО
Сумма страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ, подлежащая уплате
020 Код бюджетной классификации
030 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
031 в том числе за последние три месяца: первый месяц
032 второй месяц
033 третий месяц
Сумма страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу, подлежащая уплате
040 Код бюджетной классификации
050 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
051 в том числе за последние три месяца: первый месяц
052 второй месяц
053 третий месяц
Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате
060 Код бюджетной классификации
070 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
Сумма страховых взносов на ОПС, подлежащая уплате с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ
080 Код бюджетной классификации
090 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
091 в том числе за последние три месяца: первый месяц
092 второй месяц
093 третий месяц
Сумма страховых взносов на ОСС на случай ВНиМ с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ
100 Код бюджетной классификации
110 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
111 в том числе за последние три месяца: первый месяц
112 второй месяц
113 третий месяц
Сумма страховых взносов на ОМС с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ
120 Код бюджетной классификации
130 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
131 в том числе за последние три месяца: первый месяц
132 второй месяц
133 третий месяц
Страница 002

Приложение 1 к Разделу 1
Подраздел 1.1. Расчет сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ

001 Код тарифа плательщика
Количество физических лиц, имеющих статус застрахованного лица
Показатель Код строки Значение показателя
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Количество застрахованных лиц, всего 010
Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы
Показатель Код строки Значение показателя
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Количество физических лиц, всего 020
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц
Показатель Код строки Значение показателя, руб.
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Сумма выплат и иных вознаграждений 030
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами 040
База для исчисления страховых взносов
Показатель Код строки Значение показателя, руб.
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
База для исчисления страховых взносов 050
Исчислено страховых взносов
Показатель Код строки Значение показателя, руб.
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Исчислено страховых взносов 060
Страница 003

Приложение 1 к Разделу 1
Подраздел 1.1. Расчет сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ

001 Код тарифа плательщика
Количество физических лиц, имеющих статус застрахованного лица
Показатель Код строки Значение показателя
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Количество застрахованных лиц, всего 010
Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы
Показатель Код строки Значение показателя
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Количество физических лиц, всего 020
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц
Показатель Код строки Значение показателя, руб.
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Сумма выплат и иных вознаграждений 030
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами 040
База для исчисления страховых взносов
Показатель Код строки Значение показателя, руб.
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
База для исчисления страховых взносов 050
Исчислено страховых взносов
Показатель Код строки Значение показателя, руб.
За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц
Исчислено страховых взносов 060
Страница 004

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

3.1. Данные о физическом лице
ИНН физического лица
СНИЛС
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Гражданство (код страны)
Пол (1-мужской, 2-женский)
Код вида документа
Серия и номер документа
3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица
3.2.1. Код категории застрахованного лица: НР (в пределах МРОТ)
Месяц Код категории Сумма выплат, руб База для исчисления, руб
1 НР
2 НР
3 НР
3.2.1. Код категории застрахованного лица: МС (сверх МРОТ)
Месяц Код категории Сумма выплат, руб База для исчисления, руб
1 МС
2 МС
3 МС
Страница 005

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

3.1. Данные о физическом лице
СНИЛС
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Гражданство (код страны)
Пол (1-мужской, 2-женский)
Код вида документа
Серия и номер документа
3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица
3.2.1. Код категории застрахованного лица: НР (в пределах МРОТ)
Месяц Код категории Сумма выплат, руб База для исчисления, руб
1 НР
2 НР
3 НР
3.2.1. Код категории застрахованного лица: МС (сверх МРОТ)
Месяц Код категории Сумма выплат, руб База для исчисления, руб
1 МС
2 МС
3 МС
Страница 006
Баллы: 0 / 0

Это интерактивное задание из курса профпереподготовки «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». В 46 модулях вы проходите полный путь: учет, отчетность, налоги, работа в 1С:Бухгалтерии 8.3, ЭДО, управленческий учет, подготовка к проверкам. 

Еще мы полностью обновили курсы и добавили в них интерактивные задания:

Налоговый консультант

Девять новых ФСБУ 2025-2026

Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Главный бухгалтер в торговле

Теперь у нас действительно тренажеры, а не задания в PDF. Команда ИИ-инженеров старалась.

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет