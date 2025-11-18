👍 Курс «Бухгалтер на ОСНО» стал интерактивным!

Раньше студенты заполняли документы вручную, прикрепляли файлы, ждали проверки методистов… бюрократия. В новом формате обучающиеся решают задания прямо на сайте — в тренажерах, которые имитируют настоящие рабочие ситуации.
Каждый тренажер заточен под конкретную тему. Где-то нужно вручную вбить проводки, где-то разнести ответы по колонкам, а есть и полноценные табели с отчетами.
Система проверяет мгновенно и подсказывает, где ошиблись. Сделали два режима — «Обучение» — бесконечное количество ошибок и проверок и «Экзамен» — на время.
Вы можете прямо сейчас проверить свои навыки:
Задание
📋 Исходные данные для заполнения РСВ
Организация: ООО «Алмаз» (субъект МСП, применяет пониженные тарифы)
ИНН: 2310178870 | КПП: 230801001
Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Дзержинского, д. 40, помещ. 22
Телефон: (8861)2338487
ОКТМО: 03701000001 (г. Краснодар) | Код ИФНС: 2308
Период: 1 квартал 2025 (код 21)
Работники (2 человека):
Изумрудов Александр Никанорович (директор)
Дата рождения: 14.05.1970, гражданин РФ, пол: мужской (1)
Паспорт: 40 02 259861 (код вида 21)
СНИЛС: 047-193-862 72, ИНН: 440225954892
Доход: 90 000 руб/мес (в т.ч. НР: 33 660, МС: 56 340)
Котов Аркадий Петрович
Дата рождения: 14.03.1984, гражданин РФ, пол: мужской (1)
Паспорт: 12 34 256897 (код вида 21)
СНИЛС: 133-789-074 89
Доход: 60 000 руб/мес (в т.ч. НР: 33 660, МС: 26 340)
МРОТ 2025: 22 440 руб
Тарифы МСП:
30% (тариф 01) — на выплаты в пределах МРОТ × 1,5 = 33 660 руб/мес на работника
15% (тариф 20) — на выплаты сверх МРОТ × 1,5
Расчет взносов за квартал:
Тариф 01: 201 960 × 30% = 60 588 руб (по 20 196 в месяц)
Тариф 20: 248 040 × 15% = 37 206 руб (по 12 402 в месяц)
ИТОГО: 97 794 руб (по 32 598 в месяц)
📊 Система оценивания:
✅ Зеленый — правильно заполнено или правильно оставлено пустым
❌ Красный — неправильно заполнено или заполнено там, где должно быть пусто
🎯 Баллы начисляются только за правильно заполненные поля
⚠️ Штраф — если заполнили поле, которое должно быть пустым
📈 Максимум = количество полей, которые нужно заполнить (~60 полей)
Форма по КНД 1151111
РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Приложение № 1 к Порядку заполнения расчета по страховым взносам
Номер корректировки
Расчетный (отчетный) период (код)
Календарный год
Представляется в налоговый орган (код)
По месту нахождения (учета) (код)
Наименование организации
Код по ОКТМО
Номер контактного телефона
Достоверность и полноту сведений подтверждаю
Фамилия
Имя
Отчество
Страница 001
Раздел 1. Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов
001
Тип плательщика (код)
Код по ОКТМО
010
Код по ОКТМО
Сумма страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ, подлежащая уплате
020
Код бюджетной классификации
030
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
031
в том числе за последние три месяца: первый месяц
032
второй месяц
033
третий месяц
Сумма страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу, подлежащая уплате
040
Код бюджетной классификации
050
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
051
в том числе за последние три месяца: первый месяц
052
второй месяц
053
третий месяц
Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате
060
Код бюджетной классификации
070
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
Сумма страховых взносов на ОПС, подлежащая уплате с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ
080
Код бюджетной классификации
090
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
091
в том числе за последние три месяца: первый месяц
092
второй месяц
093
третий месяц
Сумма страховых взносов на ОСС на случай ВНиМ с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ
100
Код бюджетной классификации
110
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
111
в том числе за последние три месяца: первый месяц
112
второй месяц
113
третий месяц
Сумма страховых взносов на ОМС с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ
120
Код бюджетной классификации
130
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб.
131
в том числе за последние три месяца: первый месяц
132
второй месяц
133
третий месяц
Страница 002
Приложение 1 к Разделу 1 Подраздел 1.1. Расчет сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ
001
Код тарифа плательщика
Количество физических лиц, имеющих статус застрахованного лица
Показатель
Код строки
Значение показателя
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Количество застрахованных лиц, всего
010
Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы
Показатель
Код строки
Значение показателя
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Количество физических лиц, всего
020
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц
Показатель
Код строки
Значение показателя, руб.
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Сумма выплат и иных вознаграждений
030
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами
040
База для исчисления страховых взносов
Показатель
Код строки
Значение показателя, руб.
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
База для исчисления страховых взносов
050
Исчислено страховых взносов
Показатель
Код строки
Значение показателя, руб.
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Исчислено страховых взносов
060
Страница 003
Приложение 1 к Разделу 1 Подраздел 1.1. Расчет сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ
001
Код тарифа плательщика
Количество физических лиц, имеющих статус застрахованного лица
Показатель
Код строки
Значение показателя
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Количество застрахованных лиц, всего
010
Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы
Показатель
Код строки
Значение показателя
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Количество физических лиц, всего
020
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц
Показатель
Код строки
Значение показателя, руб.
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Сумма выплат и иных вознаграждений
030
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами
040
База для исчисления страховых взносов
Показатель
Код строки
Значение показателя, руб.
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
База для исчисления страховых взносов
050
Исчислено страховых взносов
Показатель
Код строки
Значение показателя, руб.
За расчетный период
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
Исчислено страховых взносов
060
Страница 004
Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах
3.1. Данные о физическом лице
ИНН физического лица
СНИЛС
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Гражданство (код страны)
Пол (1-мужской, 2-женский)
Код вида документа
Серия и номер документа
3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица
3.2.1. Код категории застрахованного лица: НР (в пределах МРОТ)
Месяц
Код категории
Сумма выплат, руб
База для исчисления, руб
1
НР
2
НР
3
НР
3.2.1. Код категории застрахованного лица: МС (сверх МРОТ)
Месяц
Код категории
Сумма выплат, руб
База для исчисления, руб
1
МС
2
МС
3
МС
Страница 005
Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах
3.1. Данные о физическом лице
СНИЛС
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Гражданство (код страны)
Пол (1-мужской, 2-женский)
Код вида документа
Серия и номер документа
3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица
3.2.1. Код категории застрахованного лица: НР (в пределах МРОТ)
Месяц
Код категории
Сумма выплат, руб
База для исчисления, руб
1
НР
2
НР
3
НР
3.2.1. Код категории застрахованного лица: МС (сверх МРОТ)
