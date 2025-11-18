👍 Курс «Бухгалтер на ОСНО» стал интерактивным!

В ноябре 2025 года «Клерк» полностью перезапустил курс «Главный бухгалтер на ОСНО» и заменил старые письменные задания интерактивными. Теперь студенты решают задачи прямо на сайте.

Мы в «Клерке» давно обещали, что обучение бухгалтеров перестанет быть скучным. И вот — держите. Команда ИИ-инженеров прокачала курс «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» и загрузила в него то, чего не хватало — интерактив.

Раньше студенты заполняли документы вручную, прикрепляли файлы, ждали проверки методистов… бюрократия. В новом формате обучающиеся решают задания прямо на сайте — в тренажерах, которые имитируют настоящие рабочие ситуации.

Каждый тренажер заточен под конкретную тему. Где-то нужно вручную вбить проводки, где-то разнести ответы по колонкам, а есть и полноценные табели с отчетами.

Система проверяет мгновенно и подсказывает, где ошиблись. Сделали два режима — «Обучение» — бесконечное количество ошибок и проверок и «Экзамен» — на время.

Вы можете прямо сейчас проверить свои навыки:

📋 Исходные данные ✕ − Задание 📋 Исходные данные для заполнения РСВ Организация: ООО «Алмаз» (субъект МСП, применяет пониженные тарифы)

ООО «Алмаз» (субъект МСП, применяет пониженные тарифы) ИНН: 2310178870 | КПП: 230801001

2310178870 | 230801001 Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Дзержинского, д. 40, помещ. 22

350051, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Дзержинского, д. 40, помещ. 22 Телефон: (8861)2338487

(8861)2338487 ОКТМО: 03701000001 (г. Краснодар) | Код ИФНС: 2308

03701000001 (г. Краснодар) | 2308 Период: 1 квартал 2025 (код 21)

1 квартал 2025 (код 21) Работники (2 человека):

Изумрудов Александр Никанорович (директор)

(директор)

Дата рождения: 14.05.1970, гражданин РФ, пол: мужской (1)





Паспорт: 40 02 259861 (код вида 21)





СНИЛС: 047-193-862 72, ИНН: 440225954892





Доход: 90 000 руб/мес (в т.ч. НР: 33 660, МС: 56 340)



Котов Аркадий Петрович



Дата рождения: 14.03.1984, гражданин РФ, пол: мужской (1)





Паспорт: 12 34 256897 (код вида 21)





СНИЛС: 133-789-074 89





Доход: 60 000 руб/мес (в т.ч. НР: 33 660, МС: 26 340)

МРОТ 2025: 22 440 руб

22 440 руб Тарифы МСП:

30% (тариф 01) — на выплаты в пределах МРОТ × 1,5 = 33 660 руб/мес на работника



15% (тариф 20) — на выплаты сверх МРОТ × 1,5

Расчет взносов за квартал:

Тариф 01: 201 960 × 30% = 60 588 руб (по 20 196 в месяц)



Тариф 20: 248 040 × 15% = 37 206 руб (по 12 402 в месяц)



ИТОГО: 97 794 руб (по 32 598 в месяц)

(по 32 598 в месяц) 📊 Система оценивания:

✅ Зеленый — правильно заполнено или правильно оставлено пустым

— правильно заполнено или правильно оставлено пустым

❌ Красный — неправильно заполнено или заполнено там, где должно быть пусто

— неправильно заполнено или заполнено там, где должно быть пусто

🎯 Баллы начисляются только за правильно заполненные поля

начисляются только за правильно заполненные поля

⚠️ Штраф — если заполнили поле, которое должно быть пустым

— если заполнили поле, которое должно быть пустым

📈 Максимум = количество полей, которые нужно заполнить (~60 полей) Форма по КНД 1151111 РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ Приложение № 1 к Порядку заполнения расчета по страховым взносам ИНН КПП Номер корректировки Расчетный (отчетный) период (код) Календарный год Представляется в налоговый орган (код) По месту нахождения (учета) (код) Наименование организации Код по ОКТМО Номер контактного телефона Достоверность и полноту сведений подтверждаю Фамилия Имя Отчество Страница 001 Раздел 1. Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов 001 Тип плательщика (код) Код по ОКТМО 010 Код по ОКТМО Сумма страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ, подлежащая уплате 020 Код бюджетной классификации 030 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб. 031 в том числе за последние три месяца: первый месяц 032 второй месяц 033 третий месяц Сумма страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу, подлежащая уплате 040 Код бюджетной классификации 050 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб. 051 в том числе за последние три месяца: первый месяц 052 второй месяц 053 третий месяц Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате 060 Код бюджетной классификации 070 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб. Сумма страховых взносов на ОПС, подлежащая уплате с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ 080 Код бюджетной классификации 090 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб. 091 в том числе за последние три месяца: первый месяц 092 второй месяц 093 третий месяц Сумма страховых взносов на ОСС на случай ВНиМ с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ 100 Код бюджетной классификации 110 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб. 111 в том числе за последние три месяца: первый месяц 112 второй месяц 113 третий месяц Сумма страховых взносов на ОМС с выплат физлиц, указанных в п.6.2 ст.431 НК РФ 120 Код бюджетной классификации 130 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, руб. 131 в том числе за последние три месяца: первый месяц 132 второй месяц 133 третий месяц Страница 002 Приложение 1 к Разделу 1

Подраздел 1.1. Расчет сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ 001 Код тарифа плательщика Количество физических лиц, имеющих статус застрахованного лица Показатель Код строки Значение показателя За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц Количество застрахованных лиц, всего 010 Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы Показатель Код строки Значение показателя За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц Количество физических лиц, всего 020 Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц Показатель Код строки Значение показателя, руб. За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц Сумма выплат и иных вознаграждений 030 Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами 040 База для исчисления страховых взносов Показатель Код строки Значение показателя, руб. За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц База для исчисления страховых взносов 050 Исчислено страховых взносов Показатель Код строки Значение показателя, руб. За расчетный период Первый месяц Второй месяц Третий месяц Исчислено страховых взносов 060 Страница 003 Приложение 1 к Разделу 1

Это интерактивное задание из курса профпереподготовки «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». В 46 модулях вы проходите полный путь: учет, отчетность, налоги, работа в 1С:Бухгалтерии 8.3, ЭДО, управленческий учет, подготовка к проверкам.

Еще мы полностью обновили курсы и добавили в них интерактивные задания:

✔ Налоговый консультант

✔ Девять новых ФСБУ 2025-2026

✔ Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

✔ Главный бухгалтер в торговле

Теперь у нас действительно тренажеры, а не задания в PDF. Команда ИИ-инженеров старалась.