Осенью 2025 в ряде отраслей уменьшились зарплаты

Заработные платы снизились у работников инвестфондов и частных детективов.

По итогам августа 2025 года средние зарплаты больше всего снизились у работников инвестиционных фондов.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Доходы работников инвестфондов за год снизились на 37% — до 112,9 тысячи рублей. На втором месте оказались частные детективы: их зарплаты уменьшились на 25% — до 81,2 тысячи рублей. Также в тройку попали работники, занятые на добыче и обогащении угля и антрацита — теперь они получают 126,6 тыс. рублей вместо 142,3 тыс.

Доходы в производстве газообразного топлива и огнеупорных изделий сократились примерно на 4% и теперь составляют 87,1 тыс. и 85,3 тыс.

Среднемесячная начисленная зарплата считалась до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Средняя ежемесячная зарплата на начало сентября 2025 в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.

