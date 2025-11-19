В регионах смогут запрещать продажу вейпов с сентября 2026 года

На сайте Росалкогольтабакконтроля планируют публиковать список регионов РФ, которые запретят продажу вейпов и жидкостей для них.

Минфин подготовил проект поправок в законопроект о лицензировании торговли табаком. Изменения позволят региональным властям устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Такие ограничения будут действовать только там, где их примут, а не по всей стране.

С 1 сентября 2026 по 1 сентября 2031 года регионы смогут запретить на своей территории продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для их заправки. Для этого субъект РФ должен принять свой закон, а о введении запрета сообщить в Росалкогольтабакконтроль.

Ведомство на сайте будет размещать список регионов, где запрещена продажа электронных сигарет.

Поправки Минфина еще не внесли в Госдуму, но об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники. Первое чтение законопроекта запланировано на 19 ноября 2025 года.