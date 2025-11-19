🔒 MAX заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов в октябре 2025 года

Специалисты по безопасности обработали 88 тысяч жалоб от пользователей, заблокировали подозрительные аккаунты и удалили вредоносные файлы.

Центр безопасности мессенджера MAX вместе с МВД в октябре 2025 года задержали администратора сообщества, который предоставлял в аренду учетные записи. С таких профилей мошенники совершали хищения.

Из-под влияния злоумышленников до кражи денег удалось вывести больше 30 человек. Всего за октябрь 2025 года в MAX заблокировали 132 тыс. подозрительных пользователей. Также в мессенджере нашли и удалили свыше 100 тыс. вредоносных файлов. Об этом сказано в пресс-релизе VK.

Сотрудники центра безопасности мониторят обращения пользователей и с помощью автоматизированных систем отслеживают подозрительную активность.

Среднее время рассмотрения запроса от пользователя составило 3 минуты.

Всего в октябре на мошенников пожаловались 88 тыс. раз.