🚊 Вокзалы в Краснодарском крае лидируют по количеству отправленных пассажиров в 2025 году

На первом месте в рейтинге — вокзал Адлера, с которого на поезде отправилось больше 6 млн пассажиров.

В рейтинге по числу отправленных пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге с января по октябрь 2025 года лидирует вокзал Адлер. С него отправились 6,4 млн пассажиров.

На втором месте — вокзал Сочи (4 млн), на третьем — Ростов Главный (3,9 млн). Об этом пишет «Комсомольская правда».

Затем следует вокзал Краснодар 1 с 3,6 млн пассажиров, Анапа — 1,5 млн, Туапсе — 1,3 млн, Кисловодск — 1,26 млн, Пятигорск — 1,21 млн, Ессентуки — 1,14 млн.

Замыкают рейтинг вокзалы: Лазаревская (1,11 млн человек), Олимпийский парк (1,11 млн) и Новороссийск (966 тыс.).

