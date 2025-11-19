ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Малый и средний бизнес

😮 Малый бизнес впервые получил заем под залог интеллектуальной собственности

Компания из Татарстана получила больше 7 млн рублей по ставке 7% годовых. В качестве залога использовали патент на производство особого антикоррозийного состава.

Производитель антикоррозийных защитных покрытий из Татарстана впервые получил заем в государственной микрофинансовой организации под залог интеллектуальной собственности. Это можно сделать с помощью сервиса на цифровой платформе МСП.РФ.

Компания получила 7,2 млн рублей под 7% годовых сроком на 4 года. В качестве обеспечения использовали патент на «Защитный антикоррозийный состав». Производитель планирует направить полученные средства на строительство здания.

«Представитель МСП впервые получил заем в государственной МФО под обеспечение в виде интеллектуальной собственности. Это дополнительное подтверждение растущего доверия как к малому бизнесу в целом, так и к регистрируемым нашими предпринимателями разработкам», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он напомнил, что предприниматели, у которых нет залога для получения займов, могут оформить поручительство региональных гарантийных организаций на сайте МСП.

В 2025 году через сервис льготного финансирования в государственных МФО бизнес получил больше 18 млрд рублей.

Автор

DataDoc
Самозанятые

Как оформить самозанятого за минуту: инструкция для бизнеса

Работаете с самозанятыми или хотите начать? Рассказываем, как оформлять всё по закону — за минуту, без бумажной волокиты.

Как оформить самозанятого за минуту: инструкция для бизнеса

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет