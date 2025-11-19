⚡️ Итоги дня: продажи энергетиков растут, несмотря на ограничения, у Сбера новый банкомат с ИИ-помощником, Кадышева стала самой дорогой звездой в РФ

По данным Роспотребнадзора, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации от гриппа привито свыше 66 млн человек , что составляет 45,2% от общего числа населения.

Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу. У нее осталась только одна работающая пекарня.

Продажи энергетиков в России выросли на 10% вопреки новым ограничениям. По данным «Нильсен», в сентябре-октябре 2025 года продажи энергетиков увеличились на 10% в натуральном выражении и на 22% в денежном. «Чек Индекс» также фиксирует рост покупок — на 3% год к году, при увеличении среднего чека до 213 рублей.

Продажи корейского напитка соджу в России стремительно растут. В январе-сентябре 2025 года они увеличились на 105,6% год к году и превысили 700 тыс. декалитров.

Розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 10,3% до 165,2 млн декалитров.

Свежий тренд новогодних праздников — купить половину елки. Главные покупатели половинок — жители малогабаритных квартир или студий, где просто нет лишнего места для полноценной елки.

Срок обучения в вузе будет зависеть от специальности. Для инженеров и учителей — пять лет. Программы в сфере туризма и гостеприимства будут короче — четыре года. Шестилетнее образование предусмотрено для сложных и наукоемких специальностей.

Почти 20% опрошенных сотрудников компаний делились секретными данными с ИИ. 19% делились с открытыми ИИ-моделями конфиденциальной информацией. 27% не смогли ответить, сталкивалась ли их компания с подобными случаями, что говорит об отсутствии единых правил работы с ИИ.

Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России из Владивостока. По пути он сделает остановки в 70 городах.

Банк России и Ассоциация ФинТех запустили пилотный проект с ИИ-сервисом, который поможет пользователям анализировать условия кредитных договоров и выявлять возможные риски.

Надежда Кадышева второй год подряд стала самой дорогой звездой в России. Теперь ее 40-минутное выступление стоит 25 млн рублей, за два года ценник взлетел в 16 раз.

Волгоград временно переименуют в Сталинград 19 ноября — в день 83-й годовщины начала операции по окружению и уничтожению немецкой-фашистской группировки под Сталинградом. Решение о временном переименовании Волгограда в Сталинград в определенные дни было принято Волгоградской городской думой в 2013 году.

Из Москвы в Екатеринбург хотят построить вторую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ). Время в пути сократится до 6,5-8 часов. Сейчас поездка по обычной железной дороге занимает 25-28 часов.

Биометрическое видеонаблюдение могут внедрить во всех вагонах ВСМ Москва — Санкт-Петербург.