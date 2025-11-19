ЦОК ОК Общ ДБ 18.11 Мобильная
Пенсии

СФР: кто может раньше выйти на пенсию

Досрочно уйти на пенсию можно, если наработали длительный страховой стаж.

Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут уйти на пенсию на два года раньше пенсионного возраста, сообщил СФР.

Оформить досрочный выход можно за месяц до наступления права на страховую пенсию. Заявление можно подать:

  • на Госуслугах;

  • в СФР.

Чтобы проверить свой стаж, можно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) на Госуслугах.  

Также можно заранее обратиться в отделение Соцфонда с документами для назначения пенсии.

Еще право на досрочный выход на пенсию есть:

  • у многодетных мам, родители и опекунов детей с инвалидностью;

  • работников тяжелых профессий;

  • педагогов, медиков;

  • работников театров.

