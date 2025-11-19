ЦОК ОК Общ ДБ 18.11 Мобильная
ФНС: экономию на процентах по кредиту могут признать доходом заемщика

С 2025 года начали действовать дополнительные условия, согласно которым материальная выгода от экономии на процентах может возникнуть у сотрудника компании, которая взаимосвязана с кредитором.

У сотрудников компаний, взаимосвязанных с кредитной организаций, может возникать материальная выгода при экономии на процентах по кредиту. Для этого нужно, чтобы соблюдалось хотя бы одно из следующих условий:

  • заемщик получил кредитные средства от организации или ИП, которые признаны взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику либо с которыми он в трудовых отношениях;

  • кредит получили от компании или ИП, которые взаимозависимы по отношению к работодателю заемщика;

  • экономия фактически представляет собой материальную помощь либо встречное исполнение организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ определил дополнительные условия, которые показывают, каким образом может возникнуть материальная выгода в виде экономии на процентах. Об этом сказано на сайте ФНС.

Закон действует с 2025 года. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 212 НК, эти условия применимы к тем доходам, которые налогоплательщики получили после вступления в силу изменений, вне зависимости от даты заключения кредитного договора.

DataDoc
2
  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    Очень прошу перевидите с этого среднесибирского на человеческий. У кого что воникает, я запуталась, кто кому кредитор, налогоплательщзик и взаимозависимый?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    А вот расскажите мне....

    сейчас все (очень многие) с Халвой носятся. (понятно, что не с той, которое после выжимки масла из семечек)

    Ну и как? Они должны платить НДФЛ с полученной материальной выгоды ?

