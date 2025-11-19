🙅 Заявление на вычет в упрощенном порядке в ЛК физлица само не появится

В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц можно подать уже автоматически предзаполненное заявление на налоговые вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке. Но эта функция доступна, только когда поставщик услуг передал сведения в налоговую.

В чате ФНС пользователи заметили, что после регистрации в личном кабинете и получения электронной подписи в ЛК нет возможности оформить упрощенный налоговый вычет за 2024 год.

Представитель налоговой разъяснил, что в упрощенном порядке можно получить вычет, но при условии, что поставщик услуг передал информацию о них в систему. Например:

если инвестиционный вычет — сведения должны поступить от брокера;

социальные вычеты — от медицинских и образовательных организаций;

имущественный вычет — от банков, Росреестра и прочих ведомств.

Если в личном кабинете нельзя подать заявление на вычет в упрощенном порядке, то нужно обратиться в компанию, которая оказывала услуги, чтобы она передала данные в налоговые органы.