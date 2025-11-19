❌ Самостоятельно рассчитанные налоги оспорить нельзя. Такие долги могут списать сразу
Начисленные налоги россияне могут оспорить в ФНС или суде. Но платежи, которые они рассчитали сами, пересмотреть нельзя, уточняет налоговая служба.
Так, налоговики не будут пересматривать:
налог на профессиональный доход;
налоги от предпринимательской и иной деятельности;
НДФЛ по декларации 3-НДФЛ.
«Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно», — подчеркнула налоговая служба.
Также нельзя оспорить те налоги, по которым уже есть вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности.
С 1 ноября 2025 года налоговые долги физлиц могут быть списаны без решения суда, если плательщик их не оспаривает. Если отправить в налоговую службу заявление о несогласии с начисленными суммами, долг не спишут до урегулирования спора. На его отправку дается 30 дней.
Также можно оспорить решение о взыскании, требование об уплате, решение об отмене налогового вычета.
Налоговики сразу исключат спорную сумму из общего сальдо ЕНС до завершения рассмотрения спора, в том числе в судебном порядке. Срок принятия решения по заявлению о перерасчете – 30 рабочих дней со дня поступления документов. Его могут продлить еще на 30 дней.
При положительном решении плательщик получит новое налоговое уведомление с перерасчетом. Если налоговая откажет, отказ тоже можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе, а после этого – в суде.
