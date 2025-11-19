ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Пользователи интернета

📄 Если заполнить налоговую декларацию в программе «Декларация», ее нельзя скачать как PDF-файл

Чтобы скачать налоговую декларацию в формате PDF, нужно ее заполнять в личном кабинете на сайте ФНС.

В чате ФНС у пользователя возникла проблема — декларация скачивается только в формате XML, но данные никак нельзя получить в формате PDF. При этом отчет подавали через личный кабинет физлица на сайте ФНС.

Представитель налоговой объяснил, что подобное могло произойти из-за того, что налоговую декларацию заполняли в ПО «Декларация», а не сразу в личном кабинете. В таком случае файла в формате PDF быть не должно, документ будет сформирован только в XML.

В комментариях пользователи советуют преобразовать полученный XML-файл в PDF через программу «Налогоплательщик ЮЛ».

Автор

DataDoc
Самозанятые

Как оформить самозанятого за минуту: инструкция для бизнеса

Работаете с самозанятыми или хотите начать? Рассказываем, как оформлять всё по закону — за минуту, без бумажной волокиты.

Как оформить самозанятого за минуту: инструкция для бизнеса

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет