🎰 Налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз в 2026 году

В 2024 году букмекеры заплатили около 1 млрд рублей, а в следующем ожидается дополнительные 60 млрд рублей налоговых поступлений.

Федеральный бюджет в 2026 году получит дополнительные доходы от налога на букмекеров в размере 60 млрд рублей. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, при установлении тех налоговых ставок, которые предполагались в первом чтении, рынок сократился бы практически в два раза. Это бы привело автоматически к сокращению платежей, поэтому решили скорректировать уровень налогообложения, чтобы объем рынка не изменился, но при этом правительство получило бы деньги, пояснил он.

«Налоговая нагрузка на букмекеров вырастает в 60 раз, даже при том уровне налогообложения, который мы сейчас предложили. Если в прошлом году они платили порядка 1 млрд рублей, то сейчас, даже с учетом тех корректировок, которые сделаны ко второму чтению, ожидаемые доходы составят чуть более 60 млрд рублей», — подчеркнул Сазанов.

Напомним: налог со ставок у букмекеров заменили ко второму чтению законопроекта о налоговых изменениях на налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами.