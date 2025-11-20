❄️ Россияне потратят на зимний отдых 21 тыс. рублей

Люди хотят зимой больше времени проводить на улице: гулять в парках, посещать ярмарки, кататься на коньках.

Россияне собираются выделить на зимний отдых в среднем 21 тыс. рублей, говорится в исследовании «Авито».

«В среднем на зимний отдых в этом году россияне планируют потратить 21 тыс. рублей. Уложиться в 10 тыс. рублей рассчитывают лишь 28%. Бюджет от 10 до 25 тыс. рублей закладывают 36% россиян, от 25 до 50 тыс. рублей — 23%. А 10% уверены, что потратят больше полусотни тысяч рублей», — сказано в результатах.

84% опрошенных россиян хотят провести ближайшую зиму по-другому:

23% — хотели бы больше времени проводить на улице;

56% — собираются активно гулять в парках;

38% — посещать ярмарки;

35% — кататься на коньках.

16% опрошенных хотели бы зимой путешествовать. Из них 32% поедут на загородные базы отдыха, 21% — кататься на горных лыжах или сноуборде, 16% — на рыбалку.

26% респондентов хочет этой зимой попробовать что-то новое.

Среди необычных вариантов досуга 45% назвали охоту за северным сиянием, 36% — катание на собачьих или оленьих упряжках, 28% — экскурсию на действующий ледокол.

Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек.