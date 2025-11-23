🙏 Володин пообещал, что повышать пенсионный возраст не будут

СМИ неправильно поняли слова Светланы Бессараб об увеличении размера пенсии при выходе на нее на 10 лет позже.

Пенсионный возраст в России повышать не будут. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, СМИ исказили слова депутата Светланы Бессараб про увеличение размера пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже.

«Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — как у нас [бывает], вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — разъяснил Володин.

Ранее Светлана Бессараб рассказала, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты гражданина будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть – в 2,11 раза.

Некоторые СМИ интерпретировали это сообщение как призыв повысить пенсионный возраст.