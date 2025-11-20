РКН начислил сбор за распространение интернет-рекламы в третьем квартале 2025 года

В личном кабинете ЕРИР и на Госуслугах уже можно проверить начисления рекламного сбора за третий квартал 2025 года. Подтвердить сумму нужно до 25 ноября, а уплатить — до 5 декабря.

Распространителям рекламы в интернете направили финальные начисления сбора за третий квартал 2025 года. Их уже можно увидеть в личном кабинете ЕРИР и на портале Госуслуг. Расчет автоматически будет подтвержден после 25 ноября.

На Госуслуги уведомление поступит, если ИНН плательщика сбора привязан к учетной записи.

Самый простой способ уплатить сбор с онлайн-рекламы — через Госуслуги. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете, проверить расчет отчислений, подписать его до 25 ноября 2025 года, получить уникальный идентификатор начисления (УИН).

«Если начисления пришли некорректно, проверьте, как вы подали данные, если допустили ошибку, исправьте свои данные через ОРД», — сказано в телеграм-канале Роскомнадзора.

Оплачивать сбор без указания УИН нельзя — платеж не пройдет и появится задолженность.

Уплатить сбор за распространение онлайн-рекламы можно до 5 декабря 2025 года через Госуслуги или любой банк.