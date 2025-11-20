🍷 Минпромторг не планирует проверять заведения общепита

Опровергли, что планируются проверки наличия российских вин в барных картах

Минпромторг опроверг сообщения о якобы планирующихся проверках заведений общепита.

«Информация, распространяемая в ряде Телеграм-каналов, о якобы планирующихся Минпромторгом проверках заведений общепита не соответствует действительности, — заявила пресс-служба ведомства.

По данным Минпромторга, в некоторых ТГ-каналах появилась информация, что в рамках проверок ведомства будут проверять наличие российских вин в барных картах и меню.