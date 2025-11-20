👏 При отключении интернета отчетность могут разрешить сдавать позже

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают разрешить бизнесу вносить платеж и подавать отчетность позже срока в случае отключения интернета. Письмо направили главе ФНС Даниилу Егорову.

Из-за отключений интернета компании и ИП иногда физически не могли своевременно направить отчетность или внести обязательные платежи, указали депутаты. Поэтому налогоплательщики по причине отсутствия технической возможности стали нарушителями.

«Предлагаем устранить данный пробел и внести изменения в НК и КоАП, установив норму о переносе срока исполнения обязанностей при подтвержденной недоступности интернета. Таким образом, в случае подтвержденного отключения связи или недоступности сервисов для отчетности и платежей на соответствующие даты срок сдачи налоговой отчетности и/или уплаты административного штрафа мог быть перенесен без применения санкций — по заявлению налогоплательщика», — говорится в обращении.

Подтверждать факт сбоя связи они предлагают письмом от интернет-провайдера, официальным уведомлением Минцифры либо сообщением ФНС или Роскомнадзора о технических неполадках в сетях или отключении сервисов на конкретной территории.