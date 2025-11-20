Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Самозанятые

Для выявления рисков нарушений при привлечении самозанятых налоговые органы используют специальную аналитическую систему

Работодатели, которые обращаются к самозанятым, сталкиваются с рисками доначислений налога и взносов, если выяснится, что они именно работают с физическим лицом, а не сотрудничают.

Сотрудники ФНС обращают внимание на признаки, которые характеризуют самозанятых как физическое лицо, которое не ведет самостоятельную предпринимательскую деятельность.

В этой работе им помогает специальная аналитическая система, которая сопоставляет выданные самозанятыми чеки со списком лиц, в адрес которых они были сформированы. Об этом сказано на сайте ФНС.

Такой подход позволяет отследить:

  • частоту и сумму чеков;

  • периодичность и длительность работы исполнителя с одним и тем же заказчиком;

  • число сотрудников и среднюю зарплату у работодателя.

При оценке хозяйственной деятельности налоговики руководствуются риск-ориентированным подходом, который позволяет выявить незаконную налоговую оптимизацию, а также подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.

☀️ Большая конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — это родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях. 

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет.

Автор

Господдержка.рф
Ведение бизнеса

Кто и как может монетизировать API господдержки для бизнеса: новый источник дохода и способ удержать клиентов

Господдержка — мощный ресурс, о котором знают не все. Программ много, условия разные, и бизнес часто упускает выгоду. Теперь эту задачу можно автоматизировать. Платформа господдержка.рф помогает компаниям находить льготы, а банки, бухгалтерские фирмы и IT-платформы могут встроить API сервис в свои продукты, удерживать клиентов и зарабатывать больше.

Кто и как может монетизировать API господдержки для бизнеса: новый источник дохода и способ удержать клиентов
1

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет