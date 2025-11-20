Для выявления рисков нарушений при привлечении самозанятых налоговые органы используют специальную аналитическую систему
Сотрудники ФНС обращают внимание на признаки, которые характеризуют самозанятых как физическое лицо, которое не ведет самостоятельную предпринимательскую деятельность.
В этой работе им помогает специальная аналитическая система, которая сопоставляет выданные самозанятыми чеки со списком лиц, в адрес которых они были сформированы. Об этом сказано на сайте ФНС.
Такой подход позволяет отследить:
частоту и сумму чеков;
периодичность и длительность работы исполнителя с одним и тем же заказчиком;
число сотрудников и среднюю зарплату у работодателя.
При оценке хозяйственной деятельности налоговики руководствуются риск-ориентированным подходом, который позволяет выявить незаконную налоговую оптимизацию, а также подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.
