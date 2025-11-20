Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Налоговики объяснили, чем опасно исключение бизнеса из госреестров

Если компанию исключат из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего налогового органа, ее учредитель получит запрет на открытие нового бизнеса.

Предприниматели, которых исключили из реестров в административном порядке, столкнутся с негативными последствиями. Например, исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ чревато запретом создавать новые компании, входить в состав учредителей или быть директором.

Такие последствия наступят, когда компания прекратила деятельность и по решению регистрирующего органа была исключена из реестра в связи с нарушениями при ведении деятельности.

Основатель организации получит запрет на регистрационные действия в течение трех лет с момента исключения фирмы из ЕГРЮЛ.

Об этом сказано на сайте ФНС.

Сотрудники ФНС напоминают, что также исключить ИП или компанию из реестра по решению регистрирующего органа могут из-за подозрений в отмывании и легализации преступных доходов. Инспекторы рекомендуют исключить операции, которые банки могут охарактеризовать как высокорискованные, а также анализировать свою деятельность и работу основных контрагентов.

☀️ Большая конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — это родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях. 

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет.

Как управлять производством в малом бизнесе с помощью 1С:УНФ

В условиях рынка и конкуренции малый бизнес в производственной сфере сталкивается с потребностью оптимизировать внутренние процессы и повышать управляемость. Один из инструментов, который способен упростить эту задачу — «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ). Расскажем, как с помощью 1С:УНФ управлять процессами производства.

Как управлять производством в малом бизнесе с помощью 1С:УНФ

