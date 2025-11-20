Налоговики объяснили, чем опасно исключение бизнеса из госреестров
Предприниматели, которых исключили из реестров в административном порядке, столкнутся с негативными последствиями. Например, исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ чревато запретом создавать новые компании, входить в состав учредителей или быть директором.
Такие последствия наступят, когда компания прекратила деятельность и по решению регистрирующего органа была исключена из реестра в связи с нарушениями при ведении деятельности.
Основатель организации получит запрет на регистрационные действия в течение трех лет с момента исключения фирмы из ЕГРЮЛ.
Об этом сказано на сайте ФНС.
Сотрудники ФНС напоминают, что также исключить ИП или компанию из реестра по решению регистрирующего органа могут из-за подозрений в отмывании и легализации преступных доходов. Инспекторы рекомендуют исключить операции, которые банки могут охарактеризовать как высокорискованные, а также анализировать свою деятельность и работу основных контрагентов.
