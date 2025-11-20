Налоговики объяснили, чем опасно исключение бизнеса из госреестров

Если компанию исключат из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего налогового органа, ее учредитель получит запрет на открытие нового бизнеса.

Предприниматели, которых исключили из реестров в административном порядке, столкнутся с негативными последствиями. Например, исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ чревато запретом создавать новые компании, входить в состав учредителей или быть директором.

Такие последствия наступят, когда компания прекратила деятельность и по решению регистрирующего органа была исключена из реестра в связи с нарушениями при ведении деятельности.

Основатель организации получит запрет на регистрационные действия в течение трех лет с момента исключения фирмы из ЕГРЮЛ.

Об этом сказано на сайте ФНС.

Сотрудники ФНС напоминают, что также исключить ИП или компанию из реестра по решению регистрирующего органа могут из-за подозрений в отмывании и легализации преступных доходов. Инспекторы рекомендуют исключить операции, которые банки могут охарактеризовать как высокорискованные, а также анализировать свою деятельность и работу основных контрагентов.