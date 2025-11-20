Налоговики поделились, как определяют доходы на камеральных проверках без деклараций 3-НДФЛ

Данные при бездекларационных камералках берут из цены сделки, которая зафиксирована регистратором.

Налоговики проводят бездекларационные камеральные налоговые проверки, сообщает региональное УФНС.

Проверяют налогоплательщиков, которые в срок не отчитались о полученных в 2024 году доходах и не заплатили НДФЛ, если в прошлом году они получили доход от продажи либо в результате дарения недвижимости.

Декларацию по НДФЛ за 2024 год по форме 3-НДФЛ нужно было представить до 30 апреля 2025, а заплатить налог – не позднее 15 июля 2025 года.

При проведении бездекларационной камеральной проверки налоговики определяют размер дохода, полученный от продажи недвижимости, исходя из цены сделки, которая зафиксирована регистрирующими органами.

«Если необходимая информация у регистрирующего органа отсутствует, или цена сделки окажется меньше кадастровой стоимости объекта недвижимости, умноженной на коэффициент 0,7, то налоговые органы определяют доход в сумме кадастровой стоимости недвижимости с учетом понижающего коэффициента 0,7», — уточнили налоговики.

Доход, полученный в результате дарения имущества не от родственника, считается равным кадастровой стоимости объекта без применения понижающего коэффициента.

В результате таких проверок инспекторы начислят налог, а плательщика привлекут к налоговой ответственности за непредставление декларации и неуплату налога в установленные сроки, предупредило УФНС.

Поэтому налоговики настоятельно рекомендуют самостоятельно исполнять обязанности по декларированию доходов и уплате НДФЛ.

Для получения налоговых вычетов по НДФЛ налогоплательщики могут до конца текущего года представить 3-НДФЛ за 2022, 2023 и 2024 годы, а пенсионеры, переносящие имущественный налоговый вычет по покупке жилья на прошлые налоговые периоды, также могут подать декларацию за 2021 год.