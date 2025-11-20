Чтобы применять нулевую ставку по налогу на прибыль, нужно до 1 декабря 2025 года подать заявление

Образовательные и медицинские компании должны до 1 декабря 2025 года подать заявление в налоговую, чтобы в 2026 году применять ставку по налогу на прибыль 0%.

Льготную ставку 0% по налогу на прибыль организаций могут применять компании, которые ведут медицинскую и (или) образовательную деятельность.

Согласно ст. 284.1 НК, нулевую ставку можно применять, если соблюдаются следующие условия:

деятельность входит в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917;

есть лицензия на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности;

доходы за календарный год от образовательной деятельности составляют не менее 90%;

в течение года в штате непрерывно числятся не менее 15 работников;

в медорганизациях число специалистов с профильным образованием должно быть не менее 50% от общего числа работников;

в течение года не должны совершаться операции с векселями и производными финансовыми инструментами.

«Заявление о переходе на применение налоговой ставки 0 % подается однократно на весь период применения нулевой ставки», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы использовать льготную ставку, нужно не позднее чем за месяц до начала нового налогового периода подать в налоговую заявление и сведения о лицензии. В 2025 году этот срок — не позже 1 декабря 2025 года.