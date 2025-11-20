Минфин: что с НДС при передаче физлицом коммерческой недвижимости в личный фонд

Минфин ответил, нужно ли платить НДС при передаче коммерческого объекта недвижимости физлицом в личный фонд, который в дальнейшем будет сдавать его в аренду.

В письме от 05.09.2025 № 03-07-14/86956 ведомство напомнило, что физлица не признаются плательщиками НДС при реализации (передаче) ими товаров (работ, услуг) в рамках непредпринимательской деятельности (ст. 143 НК).

А если товары реализуются (передаются) физлицами в рамках предпринимательской деятельности в качестве ИП – то физлица признаются плательщиками НДС.

Соответственно, если физлицо – учредитель личного фонда передает в состав этого фонда недвижимое имущество, используемое им в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с ведением предпринимательской деятельности, то передача такого имущества не облагается НДС, разъяснил Минфин.

Научим заполнять декларацию по НДС, рассчитывать налог на ОСНО и УСН и вести учет в 1С на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Разберитесь в теме уже сейчас, чтобы быть готовым к изменениям по НДС с 1 января 2026 года.

Цена курса со скидкой 66 %: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.