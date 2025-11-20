В законодательстве нет перечня способов оплаты для применения ККТ

Способ оплаты не влияет на обязанность пользователя применить онлайн-кассу и выдавать чек.

ИП занимается доставкой еды и использует ККТ 3 в 1. При этом курьер приезжает с кассой и проводит оплату на месте либо клиент платит заранее по qr-коду, а чек выбивают как на электронный платеж.

ИП хочет использовать для расчетов виртуальную бизнес-карту Т-Банка, на которую можно переводить по номеру телефона как по СБП. Можно ли применять такой вариант расчета с клиентом — с выданным чеком по кассе как при безналичном расчет, спросили в чате ФНС.

«Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ не содержит перечня способов оплаты для применения ККТ при осуществлении расчетов», — ответили налоговики.

Способ оплаты не влияет на обязанность пользователя применить ККТ, сформировать и предоставить покупателю кассовый чек при расчете, если иное не указано в ст. 2 закона № 54-ФЗ.