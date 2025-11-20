⚡️ Итоги дня: Путин хочет, чтобы россияне жили до 150 лет, число книжных магазинов сократилось на 11%, депутат предложил запустить сертификат поддержки будущих мам

Продажи питьевой воды со вкусами (лимона, яблока и т. д.) по итогам девяти месяцев выросли в натуральном выражении на 21,9% год к году, при этом реализация газированных напитков и воды без вкуса сократилась на 2,4 и 3,9% соответственно.

Сбербанк в 2025 году планирует сократить штат центрального аппарата на 20% в рамках сворачивания неэффективных проектов.

Три четверти россиян покупают подарки на маркетплейсах. Торговые центры и магазины остаются значимым каналом (23,1%), а на долю сайтов по подбору подарков и соцсетей приходится 4,3%.

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни, заявил Владимир Путин. Он допустил, что однажды люди смогут жить до 150 лет.

В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр. Также хотят ввести требования об обязательном сопровождении рекламы азартных игр указанием телефона горячей линии помощи с игроманией и ссылкой на данный информационной ресурс.

Компания PARI выпустила первый в российской букмекерской отрасли отчет об устойчивом развитии. Одним из ключевых показателей документа стал ЭКГ-рейтинг, отражающий инициативы бизнеса в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить в законодательстве понятие «алкомаркет» в отношении торговых точек, в которых доля алкогольной продукции превышает 51% от всего ассортимента.

Российским предпринимателям все труднее придумывать новые названия для брендов. В качестве товарных знаков зарегистрировали уже 94% существительных, которые легко ассоциируются с продуктом или услугой.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести целевой сертификат поддержки будущих мам. Он нужен для оплаты расходов на медуслуги, лекарства с момента постановки на учет по беременности.

Минкультуры и Минцифры запустили в МАХ сервис поиска билетов на мероприятия.

Банк России в ближайшее время откроет свое представительство в Индии. Оно станет вторым за рубежом после Китая.

Монголия частично закроет границу с Россией в день рождения Чингисхана. 21 и 26 ноября 2025 года будут закрыты погранпереходы на границе с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы, частично — Бурятии.

Депутат Госдумы Наталья Костенко попросила Минцифры внести приложения для мониторинга глюкозы в «белый список», чтобы больные диабетом не страдали из-за отключения мобильного интернета.

Количество книжных магазинов в России за последние два года снизилось на 11%. Наиболее существенное сокращение в Центральном федеральном округе, где закрылся 71 магазин.

Сбер в 2026 году планирует инвестировать 350 млрд рублей в разработку моделей искусственного интеллекта и проведение экспериментов с ними.

На конференции AI Journey 2025 Сбер показал своего первого человекоподобного робота Грина. Он может ориентироваться в незнакомом пространстве, автономно перемещаться и работать с предметами в реальном мире.

«Яндекс» начал эксперимент по проявлению сознания у ИИ, чтобы проверить, способна ли нейросеть сформировать свою точку зрения и устойчивые предпочтения, которые не были бы заимствованы из текстов людей.

В аэропорту Домодедово начало работу кафе от «Союзмультфильма».