Направление требования об уплате налога зависит от сальдо ЕНС

При образовании задолженности налогоплательщику направляют требование об уплате на сумму отрицательного сальдо единого налогового счета.

Налоговики уточнили, что налоговое требование действует до полного погашения задолженности. То есть оно считается исполненным, когда сальдо ЕНС станет положительным или нулевым.

При этом в случае изменения суммы отрицательного сальдо направление дополнительного (уточненного) требования об уплате задолженности НК РФ не предусмотрено.

Статьей 70 НК установлены основные положения о направлении требования об уплате:

оно должно быть направлено не позднее трех месяцев со дня формирования отрицательного сальдо ЕНС в размере от 3 000 рублей ;

если отрицательное сальдо превышает 500 рублей, но не более 3 000, требование об уплате задолженности должно быть направлено не позднее одного года со дня формирования отрицательного сальдо от 500 рублей.

Также налоговики рассказали, что решение о взыскании задолженности (с 1 ноября 2025 порядок изменился) принимают в срок до двух месяцев после истечения срока, установленного в требовании об уплате. Либо двух месяцев со дня регистрации физлица в качестве ИП при наличии на день такой регистрации неисполненного требования об уплате задолженности.