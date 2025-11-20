❗ Минпромторг поменяет правила торговли: вес товара будет только в граммах или килограммах

Минпромторг планирует закрепить в правилах продажи по договору розничной купли-продажи единую весовую единицу измерения товаров — в килограммах или граммах.

Ведомство сейчас готовит документ к переизданию. Это следует из ответа главы Роспотребнадзора Анны Поповой председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

Депутат ранее предложил обязать торговые точки указывать полный вес продукции.

«Обязательные требования к оформлению ценников устанавливаются положениями п. 3 Правил продажи товаров по договору розничной купле-продажи, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463. В настоящее время ведется работа над актуализацией правил в форме их переиздания, ответственный исполнитель – Минпромторг», — говорится в ответе ведомства.

После получения ответа Нилов направил обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, где предложил включить такие поправки в новые правила торговли. По словам депутата, общественные организации по защите прав потребителей и россияне жалуются на путаницу в ценниках.

«Человек, покупая тот или иной товар, может сразу не заметить его полную стоимость и понять, сколько он в итоге заплатил, только изучив кассовый чек», — сказал Ярослав Нилов.

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов считает такую инициативу избыточной, поскольку действующие правила и стандарты розничных продаж уже регулируют этот вопрос.

«Магазины обязаны указывать цену за единицу товара или единицу измерения — вес или массу. При продаже весовой продукции на этикетке всегда в любом случае отображается его цена за 1 кг и стоимость отвеса. Это позволяет потребителю ознакомиться с полной информацией о цене до момента совершения покупки», — заявил Богданов.

С ним согласен председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Разные весовые измерения массово применяются в торговле, и потребители уже привыкли к тому, что вес товара может быть не равен какой-то одной единице и что нужно смотреть на упаковку, считает он.

А глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что торговые сети применяют недобросовестные методы, когда на ценнике указывается стоимость не за единицу товара, а за 100 г.

«Потребитель не всегда это замечает и думает, что это цена за упаковку, которая на самом деле может стоить в четыре или пять раз дороже в зависимости от полного веса», — отметил он.

Эту проблему можно решить на уровне постановления Правительства, через внесение поправок в правила продажи товаров. Он предлагает признать такую практику незаконной, а указывать и цену за 100 г, и за весь товар. Тогда покупателям будет проще выбрать продукцию.