🚗 За ошибочные штрафы предлагают разрешать бесплатную парковку

Участились случаи назначения штрафов без нарушения ПДД, которые приходится отменять в судебном порядке.

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили предоставлять бесплатную парковку сроком на один месяц водителям, которым ошибочно назначен штраф за нарушение ПДД.

Такое письмо направили главе Минтранса Андрею Никитину.

По словам депутатов, стало больше случаев назначения штрафов без нарушения ПДД. Их приходится отменять в судебном порядке. И водителям не компенсируют прямые судебные издержки, время, усилия и моральный ущерб.

«Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить профильным департаментам Минтранса совместно с МВД, Минцифры и заинтересованными органами исполнительной власти проработать возможность внедрения механизма предоставления гражданам одного месяца бесплатной парковки в автоматическом порядке в случае отмены ранее наложенного штрафа за нарушение ПДД», — говорится в обращении.

Парламентарии считают, что новые правила не только обеспечат возмещение неудобств добропорядочному водителю, незаконно обвиненному в нарушении, но и позволят повысить безопасность участников дорожного движения.