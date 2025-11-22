✅ Что считается периодом участия в СВО и какие документы подтверждают право на налоговые льготы

Для принимающих и принимавших участие в СВО, членов их семей, а также выполнявших (выполняющих) задачи в зоне проведения специальной военной операции предусмотрены федеральные и региональные налоговые льготы.

Специалисты УФНС разъяснили, что для подтверждения права на льготы понадобятся документы от органов и организаций, уполномоченных подтверждать статус участника СВО и члена его семьи. Это может быть справка из военного комиссариата, кадрового подразделения и т. д. То есть перечень открытый.

Периодом участия в СВО признается налоговый период, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО или выполняло задачи в период проведения СВО независимо от срока такого участия в течение налогового периода.

По поручению Президента РФ указанные лица освобождены от уплаты налога на имущество на квартиру, жилой дом и гараж.

Льготы могут получить и члены семей участников СВО: супруг, супруга, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно, а также лица на их иждивении.

Подать подтверждающие документы можно лично в налоговом органе или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».