Центробанк предлагает финорганизациям вместе создавать ИИ-модели
Согласно консультативному докладу Центробанка, каждая пятая компания на финансовом рынке уже применяет искусственный интеллект в своей работе. Еще треть собирается внедрить ИИ в бизнес-процессы в течение трех лет.
Чтобы нарастить доверие к технологиям, регулятор будет следить за тем, чтобы компании применяли Кодекс этики в сфере разработки и применения нейросетей в финансах.
«Банк России продолжает придерживаться риск-ориентированного и технологически нейтрального подхода в отношении ИИ и нацелен на создание благоприятных условий для его развития», — сказано на сайте ЦБ.
Для повышения доступности данных участники рынка могут создать платформу для добровольного обмена информацией и разработки ИИ-моделей доверенных посредников.
Участники финансового рынка будут обсуждать доклад ЦБ до 30 декабря 2025 года.
Начать дискуссию