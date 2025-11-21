Центробанк предлагает финорганизациям вместе создавать ИИ-модели

Регулятор будет следить за разработками финансовых компаний в сфере искусственного интеллекта. Участникам предложили создать платформу для обмена сведениями.

Согласно консультативному докладу Центробанка, каждая пятая компания на финансовом рынке уже применяет искусственный интеллект в своей работе. Еще треть собирается внедрить ИИ в бизнес-процессы в течение трех лет.

Чтобы нарастить доверие к технологиям, регулятор будет следить за тем, чтобы компании применяли Кодекс этики в сфере разработки и применения нейросетей в финансах.

«Банк России продолжает придерживаться риск-ориентированного и технологически нейтрального подхода в отношении ИИ и нацелен на создание благоприятных условий для его развития», — сказано на сайте ЦБ.

Для повышения доступности данных участники рынка могут создать платформу для добровольного обмена информацией и разработки ИИ-моделей доверенных посредников.

Участники финансового рынка будут обсуждать доклад ЦБ до 30 декабря 2025 года.