Теперь в курсе «Девять новых ФСБУ 2025-2026» — интерактивные тренажеры!

Ближе к практике — с новым форматом

Мы перевели курс повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026» на интерактивный формат.

Все письменные работы, которые ранее требовали расписанных текстовых ответов, мы полностью заменили интерактивными заданиями. Каждый модуль курса наполнен упражнениями, которые моментально проверяют ваши ответы, выделяют ошибки и дают подробный разбор по каждому шагу.

Что поменялось?

Больше никаких рутинных домашних заданий — практическая часть обучения проходит в интерактивных тренажерах.

Мгновенная обратная связь — вы сразу видите результат своих действий, можете учиться на собственных ошибках и повторять попытки до тех пор, пока не почувствуете уверенность.

Интерактивный формат экономит ваше время и делает обучение интереснее и эффективнее — такой практико-ориентированный подход «Клерка» не имеет аналогов на рынке.

Проверить, как работают обновленные тренажёры, можно прямо в курсе, а тестовое интерактивное задание по ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» доступно прямо здесь.

Обучение бухгалтерии становится еще ближе к реальной практике — присоединяйтесь и попробуйте понятный формат!