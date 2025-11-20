Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Налоговые изменения 2026

⚡ Налоговая реформа 2026: ключевые решения

20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке НДС 22%, новых лимитах доходов для ПСН и УСН, отмене некоторых налоговых льгот и введении технологического сбора.

Госдума утвердила в третьем чтении масштабный пакет изменений налоговой системы, который начнет действовать с 2026 года. Главное в поправках:

  • Ставка НДС повышается до 22% с 1 января 2026 года.

  • Единые лимиты доходов по ПСН и УСН: 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн — в 2027, 10 млн — в 2028.

  • Бизнес на УСН сможет однократно отказаться от НДС 5% или 7% уже в первый год применения.

  • Перечень расходов по УСН становится фактически открытым.

  • Для IT-компаний страховые взносы вырастут до 15% в пределах максимальной базы.

  • С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор для производителей и импортеров электроники.

  • Акцизы на алкоголь, табак и сахаросодержащую продукцию увеличиваются в 2026-2027 годах.

  • Понятие сезонного производства расширено — учитывается падение спроса более чем на 50%.

  • Решения о пониженных налоговых ставках передаются от регионов к Правительству РФ.

  • В счетах-фактурах потребуется указывать данные авансового документа, по которому принимается НДС.

  • Отказ от пошлины за внесение данных о маркировке в ГИС.

  • ПСН сохраняется для торговли и автоперевозчиков.

  • Порядок исчисления сроков уплаты налогов и взносов остается прежним.

Автор

RG-Soft

