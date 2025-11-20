⚡ Налоговая реформа 2026: ключевые решения

Госдума утвердила в третьем чтении масштабный пакет изменений налоговой системы, который начнет действовать с 2026 года. Главное в поправках:

Ставка НДС повышается до 22% с 1 января 2026 года.

Единые лимиты доходов по ПСН и УСН: 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн — в 2027, 10 млн — в 2028.

Бизнес на УСН сможет однократно отказаться от НДС 5% или 7% уже в первый год применения.

Перечень расходов по УСН становится фактически открытым.

Для IT-компаний страховые взносы вырастут до 15% в пределах максимальной базы.

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор для производителей и импортеров электроники.

Акцизы на алкоголь, табак и сахаросодержащую продукцию увеличиваются в 2026-2027 годах.

Понятие сезонного производства расширено — учитывается падение спроса более чем на 50%.

Решения о пониженных налоговых ставках передаются от регионов к Правительству РФ.

В счетах-фактурах потребуется указывать данные авансового документа, по которому принимается НДС.

Отказ от пошлины за внесение данных о маркировке в ГИС.

ПСН сохраняется для торговли и автоперевозчиков.